Stiri pe aceeasi tema

- Masura, in schimb, va fi flexibila pentru ca situația epidemiologica fiind diferita de la o localitate la alta, masura nu va fi generala The post Ludovic Orban: ”Daca se suspenda cursurile, un parinte va avea posibilitatea sa stea acasa cu copilul și va primi 75% din salariu” appeared first on Realitatea…

- Premierul Romaniei, Ludovic Orban, a venit astazi cu lamuriri despre modul in care vor fi platiți parinții, in eventualitatea in care școlile nu vor putea fi deschise in luna septembrie, datorita... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Premierul Ludovic Orban a declarat joi ca in noul an școlar care va incepe pe 14 septembrie, in cazul in care cursurile se suspenda intr-o anumita școala, toți parinții elevilor din școala respectiva vor primi 75% din salariu pe perioada in care stau acasa cu copilul sa invețe online. „Știți foarte…

- Evaluarea naționala și bacalaureatul s-au desfașurat in condiții excepționale, deși „adversarii politici au dus o campanie mizerabila prin care s-a incercat chiar sa fie instigați parinții sa nu-și lase copiii sa vina la examene”, a declarat miercuri Ludovic Orban.„Am fost confruntați doua…

- Sprijinul financiar pentru parintii care stau acasa cu copiii inceteaza la finalul anului scolar, iar unele gradinite si after-school-uri vor fi deschise ‘in conditii extrem de stricte’, a anuntat joi seara, la inceputul sedintei de Guvern, prim-ministrul Ludovic Orban. ‘Odata cu incheierea scolii,…

- Prim-ministrul Romaniei, Ludovic Orban, a anunțat joi ca sprijinul financiar pentru parintii care stau acasa cu copiii inceteaza la finalul anului scolar. De asemenea, șeful Executivului a mai adaugat ca unele gradinite si after-school-uri vor fi deschise "in conditii extrem de stricte".

- Sprijinul financiar pentru parintii care stau acasa cu copiii inceteaza la finalul anului scolar, iar unele gradinite si after-school-uri vor fi deschise "in conditii extrem de stricte", a anuntat joi seara, la inceputul sedintei de Guvern, prim-ministrul Ludovic Orban. "Odata cu incheierea scolii,…

- De vineri, copiii de gradinita si elevii intra oficial in vacanta. In aceste conditii, parintii nu vor mai putea solicita zile libere platite cu 75% din salariu pentru a sta acasa cu copiii. Veste vine in contextul anuntului facut de presedintele Klaus Iohannis, potrivit caruia redeschiderea unitaților…