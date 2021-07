Stiri pe aceeasi tema

- Parintii Paisie Olaru, Ilie Cleopa si Dionisie cel orb de la Colciu, toti trei originari din judetul Botosani, vor fi propusi spre canonizare, a declarat, vineri, la Botosani, mitropolitul Teofan al Moldovei si Bucovinei. Acesta a declarat, cu prilejul unei vizite la Biserica Sfantul Gheorghe din municipiul…

- Potrivit meteorologilor, in perioada 18 iulie, ora 15:00 - 19 iulie, ora 6:00, in zona Carpatilor Orientali, nordul Moldovei, apoi si in Banat si local in Oltenia, vor fi perioade cu instabilitate atmosferica accentuata, ce se va manifesta prin averse torentiale, descarcari electrice, intensificari…

- La Stefanesti, in nordul judetului Botosani, peste 150 de batrani vor beneficia de unul dintre cele mai moderne centre pentru ingrijire din nordul Moldovei. Acestia vor avea parte inclusiv de asistenta medicala, dar si de o baza de tratament si relaxare cu sauna si jacuzzi.

- Primarul Iașului, Mihai Chirica, a inaugurat renovarea Monumentului Eroilor in urma unei ceremonii festive de ziua Inalțarii, pe 11 iunie. Cateva zile mai tarziu, insa, constructorul a pus iar schelele pe care le daduse jos inainte de ceremonie pentru a finaliza lucrarile. Primaria spune ca a fost o…

- Primaria Municipiului Iași va organiza, in colaborare cu alți parteneri instituționali, doua momente speciale cu ocazia Zilei Eroilor, celebrata anual odata cu Sarbatoarea Inalțarii Domnului pentru a onora memoria celor care s-au jertfit pentru țara. Joi, 10 iunie 2021, de la ora 12.00, la Monumentul…

- Clubul CFR Cluj a anuntat, luni, transferul mijlocasului argentinian Jonathan Rodriguez, noteaza news.ro. Jonathan Rodriguez implineste luni 30 de ani.Fotbalistul argentinian a evoluat in sezonul recent incheiat la FC Botosani, fiind capitanul formatiei din nordul Moldovei. In trecut, Rodriguez…

- Mitropolitul Teofan al Moldovei și Bucovinei a primit sambata titlul de cetațean de onoare al comunei in care s-a nascut Patriarhul Teoctist, Stauceni, județul Botoșani. Evenimentul a avut loc la finalul slujbei de resfintire a Bisericii „Nasterea Maicii Domnului” din satul Victoria, ctitorie…