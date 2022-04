Părinții nu vor putea da copiilor mai mult de trei prenume. Modificare legislativă Parinților le este adesea greu sa se hotarasca asupra unui singur prenume, care sa fie pe placul amandurora, așa ca o soluție rapida pentru a-i impaca pe toți este sa aleaga mai multe. In plus, romanii inca doresc sa puna și un nume de sfant, uneori adauga și numele nașului, iar așa copiii ajung sa aiba numeroase prenume. Ei bine, acest lucru nu va mai fi posibil. Sa ne reamintim inainte de sarbatori care sunt regulile despre pastrarea corecta, precum și prepararea termica a alimentelor Potrivit unui act normativ promulgat de președintele Klaus Iohannis, copiii vor putea avea maximum trei… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

- Modificari privind actele de stare civila. Prenumele declarat la data inregistrarii nașterii nu poate fi format din mai mult de trei cuvinte, conform unui act normativ promulgat de catre președintele Klaus Iohannis.

