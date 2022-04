Parintii nu le mai pot pune mai mult de trei prenume copiilor (DOCUMENT) O lege proaspat promulgata nu va mai permite parintilor sa puna mai mult de trei prenume copiilor Noi reguli la nivelul starilor civile din Romania, prin proiectul de lege care va deveni Legea 105 2022. Legea a fost promulgata, insa nu aparusera inca in Monitorul Oficial al Romaniei pana la momentul redactarii acestui material. Conform documentului atasat, parintii nu vor putea pune mai mult de trei prenume copiilor. La articolul 15, dupa alineatul 2 se introduce un nou alineat, alin. 21 , cu ur ... Citeste articolul mai departe pe ziuaconstanta.ro…

Sursa articol si foto: ziuaconstanta.ro

