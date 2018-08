Stiri pe aceeasi tema

- Donald Trump, presedintele Statelor Unite, a reiterat, marti, ca nu a avut contacte cu Rusia in campania electorala din anul 2016, argumentand ca oricum nu ar fi vorba de o infractiune. "Contactele nu sunt infractiune, dar nu conteaza, deoarece nu au existat contacte (cu exceptia celor ale…

- Dupa 8 ani de sedere in Statele Unite, cantareata a primit, in sfarsit, cetatenia. Cantareața Anamaria Ferentz a plecat de ani buni in Statele Unite si s-a integrat perfect stilului de viata american. Acolo a fost si cantareata, si profesoara de muzica, dar si agent imobiliar, locuind ba in New York,…

- Avocatul Adrian Zuckerman, specialist in tranzactii imobiliare si partener in biroul din New York al vestitei firme de avocatura Seyfarth Shaw, a fost nominalizat de presedintele Donald Trump drept succesor al actualului ambasador al Statelor Unite la Bucuresti, Hans Klemm. Nominalizarea trebuie sa…

- Numai fericita nu pare in multe dintre fotografiile publicate cu ea. Insa are Prima Doamna a Statelor Unite motive sa fie trista, nemulțumita, furioasa? Operația ei la rinichi In luna mai a acestui an, soția lui Donald Trump a fost internata in spital pentru o intervenție chirurgicala in urma careia…

- UPDATE: Presedintele american Donald Trump si sotia sa, Melania, au fost primiti vineri la castelul Windsor de regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii, relateaza AFP.Perechea prezidentiala americana a fost intampinata de suverana britanica, in varsta de 92 de ani, in curtea castelului,…

- Donald Trump și soția sa, Melania, au ajuns joi, dupa summitul NATO, la Londra. Acolo, președintele Statelor Unite ale Americii va avea o intalnire cu regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii și premierul Theresa May.

- Sotia presedintelui american, Donald Trump, ia pozitie in cazul miilor de familii separate la granita Statelor Unite din cauza unor legi considerate de multi absurde, dar respectate cu strictete de noua administratie de la Washington.

- Prima-doamna a Statelor Unite, Melania Trump, ''va parasi spitalul in doua sau trei zile'', a scris presedintele Donald Trump marti pe Twitter, a doua zi dupa ce sotia sa a fost supusa unei interventii chirurgicale la rinichi, relateaza dpa. "Prima Doamna este chiar foarte bine", a…