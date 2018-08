Stiri pe aceeasi tema

- Viktor si Amalija Knavs, socrii presedintelui Statelor Unite, Donald Trump, au depus juramantul de cetateni in cadrul unei ceremonii desfasurate la New York. Originari din Slovenia, ei aveau resedinta permanenta in SUA din februarie. Sotii Knavs sunt pensionari si au peste 70 de ani. In tara…

- Pe fondul catorva luni de tensiune din cauza manevrelor comerciale ale Statelor Unite si a divizarilor in cadrul UE privind investitiile chineze, lideri din 16 tari sosesc in Bulgaria, pentru o intalnire intre China si tarile din Europa Centrala si de Est, in aceasta saptamana, pentru a vorbi despre…

- Jacheta purtata joi de Prima Doamna a Statelor Unite, Melania Trump, intr-o vizita la frontiera cu Mexicul, in plina polemica asupra politicii sotului sau privind imigratia, a starnit numeroase reactii,...

- Prima doamna a Statelor Unite ale Americii, Melania Trump, nu-l va insoti pe sotul sau Donald Trump la summitul G7 din Canada, la sfarsitul acestei saptamani, si nici la summitul de la Singapore cu liderul nord-coreean Kim Jong Un, pe 12 iunie, a anuntat duminica purtatoarea sa de

- ''Nicio persoana cu acest nume (Giuseppe Conte n.red.) nu apare in evidențele noastre, nici ca student, nici ca membru al facultatii'', spune ziarului New York Times un purtator de cuvant al Universitatii din New York. Universitatea se afla printre cele indicate in curriculum-ul vitae al profesorului…

- Prima-doamna a Statelor Unite, Melania Trump, ''va parasi spitalul in doua sau trei zile'', a scris presedintele Donald Trump marti pe Twitter, a doua zi dupa ce sotia sa a fost supusa unei interventii chirurgicale la rinichi, relateaza dpa. "Prima Doamna este chiar foarte bine", a scris…