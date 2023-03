Stiri pe aceeasi tema

- Gabriel Oprea, fostul ministru de interne, a fost achitat in prima instanța in dosarul morții polițistului Bogdan Gigina. Tribunalul București a decis achitarea lui Gabriel Oprea pentru ucidere din culpa, ca „fapta nu exista". Imediat dupa decizie, tatal lui Bogdan, Cornel Gi ...

