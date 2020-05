Stiri pe aceeasi tema

- Camera Deputaților a adoptat miercuri, in calitate de for decizional, inițiativa legislativa care prevede ca parintii isi pot lua zile libere pentru supravegherea copiilor si in perioada imediat urmatoare incetarii starii de urgenta, Potrivit actului normativ, unul dintre parinți are dreptul la zile…

- Parintii isi pot lua zile libere pentru supravegherea copiilor si in perioada imediat urmatoare incetarii starii de urgenta, pana la incheierea anului scolar, au decis deputatii, miercuri, cu unanimitate de voturi. Camera Deputatilor este for decizional in acest caz. Proiectul va merge la Președintele…

- Parintii isi pot lua zile libere pentru supravegherea copiilor si in perioada imediat urmatoare incetarii starii de urgenta, pana la incheierea anului scolar, au decis marti deputatii din Comisia de munca si protectie sociala.

- Parintii vor beneficia de zile libere pentru supravegherea copiilor, in situatia inchiderii temporare a unitatilor de invatamant, ca urmare a decretarii starii de urgenta, inclusiv in perioada vacantelor scolare, conform unui proiect adoptat in sedinta online de joi a Senatului. „Proiectul de ordonanta…

- Parintii vor beneficia de zile libere pentru supravegherea copiilor, in situatia inchiderii temporare a unitatilor de invatamant, ca urmare a decretarii starii de urgenta, inclusiv in perioada vacantelor scolare, conform unui proiect adoptat in sedinta online de joi a Senatului."Proiectul…

- „Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a semnat sambata, 14 martie a.c., decretul pentru promulgarea Legii privind acordarea unor zile libere parinților pentru supravegherea copiilor, in situația inchiderii temporare a unitaților de invațamant (PL-x 337/02.09.2019)”, arata un comunicat al Administrației…

- Ziarul Unirea Legea „zile libere pentru parinți” a fost promulgata de președintele Klaus Iohannis. Aceștia vor primi 75% din salariul net pentru perioada in care vor sta acasa Președintele Klaus Iohannis a semnat sambata decretul pentru promulgarea Legii privind acordarea unor zile libere parinților…

- Camera Deputatilor a adoptat, joi, proiectul de lege privind acordarea unor zile libere parintilor pentru supravegherea copiilor, in situatia inchiderii temporare a unitatilor de invatamant, numarul zilelor libere urmand sa fie stabilit prin Hotarare de Guvern. Proiectul prevede acordarea unor zile…