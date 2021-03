Stiri pe aceeasi tema

- Comitetul Județean pentru Situații de Urgența a decis, miercuri, dupa analizele DSP Timiș și avizul INSP, ca se va prelungi carantina pentru inca șapte zile in Dumbravița și Șandra. O noua decizie de carantina s-a emis și pentru localitatea Dudeștii Vechi. Timișoara nu se afla, momentan, in pericolul…

- CNSU a anunțat luni ca romanii care sunt vaccinați, nu mai trebuie sa stea in carantina daca se intorc dintr-o țara cu risc epidemiologic ridicat. Totuși, conform celor de la INSP, copiii acestora sun ”vectori ce pot raspandi boala”. Astfel, la intoarcerea acasa, ei vor fi plasați in carantina. Luni…

- Carantina pentru copiii care se intorc din strainatate, chiar daca parinții sunt vaccinați. Copiii care calatoresc in strainatate impreuna cu parinții vaccinați anti COVID-19 vor fi obligați sa stea in carantina la intoarcerea in Romania timp de 10 zile, daca in țara din care vin incidența cazurilor…

- Copiii care se intorc din strainatate impreuna cu parinții lor, vaccinați impotriva COVID-19, trebuie sa stea in carantina 10 zile, la sosirea in Romania, daca țara din care vin are o rata mare de cazuri de COVID-19, a declarat marți medicul Florentina Furtunescu de la Institutul Național de Sanatate…

- Comitetul Național pentru Situații de Urgența a aprobat in ședința de astazi, 18 ianuarie 2021, Hotararea numarul 4. „Sunt exceptate de la masura carantinei aplicabila persoanelor care sosesc in Romania din țarile/zonele de risc epidemiologic ridicat sau persoanelor contact direct ale unei…

- Comitetul Național pentru Situații de Urgența a adoptat duminica, 3 ianuarie 2021, o hotarare privind aprobarea listei țarilor/zonelor/teritoriilor de risc epidemiologic pentru care se instituie masura carantinei la domiciliu timp de 14 zile asupra persoanelor care sosesc in Romania din acestea. Pe…

- România interzice zborurile din și spre Marea Britanie, pentru 14 zile, începând cu data de 21.12.2020, ora 00.00. De asemnea, persoanele care ajung pe teritoriul României din Regatul Unit al Marii Britanii și Irlanda de Nord sunt…

- Carantina in localitatile Berceni si Clinceni se prelungeste cu sapte zile, a declarat, vineri, pentru AGERPRES, prefectul judetului Ilfov, Daniel-Tudorel Zamfir. El a precizat ca seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat, a emis ordinul de prelungire a carantinei pentru sapte zile,…