Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Sanatații a transmis luni ca parinții infectați cu virusul SARS-CoV-2 vor putea fi tratați in secțiile de pediatrie unde se afla internați și copiii lor, Astfel, chiar de luni, se va putea asigura asistența medicala pentru insotitorii care sunt cazuri suspecte si cazuri confirmate de COVID-19…

- Ministerul Sanatatii anunta ca, începând de luni, spitalele cu paturi, care au în structura sectii sau compartimente cu profil pediatric, pot asigura asistenta medicala pentru însotitorii care sunt cazuri suspecte si cazuri confirmate de COVID-19. …

- Ministerul Sanatatii anunta ca, incepand de luni, unitatile sanitare cu paturi, care au in structura sectii sau compartimente cu profil pediatric, pot asigura asistenta medicala pentru insotitorii care sunt cazuri suspecte si cazuri confirmate de COVID-19. In acest sens, Ministerul Sanatatii a modificat…

- Parinții infectați cu virusul SARS-CoV-2 vor putea fi tratați in secțiile de pediatrie unde se afla internați și copiii lor, informeaza, luni, Ministerul Sanatații, potrivit Mediafax. De luni, in spitalele care au in structura sectii sau compartimente cu profil pediatric se poate asigura asistenta…

- Ministerul Sanatatii anunta ca, incepand de luni, unitatile sanitare cu paturi, care au in structura sectii sau compartimente cu profil pediatric, pot asigura asistenta medicala pentru insotitorii care sunt cazuri suspecte si cazuri confirmate de COVID-19. In acest sens, Ministerul Sanatatii a modificat…

- Ministerul Sanatatii anunta ca, incepand de luni, unitatile sanitare cu paturi, care au in structura sectii sau compartimente cu profil pediatric, pot asigura asistenta medicala pentru insotitorii care sunt cazuri suspecte si cazuri confirmate de COVID-19.

- Ministerul Sanatatii: Parintii infectati cu virusul SARS CoV 2 vor putea fi tratati in sectiile de pediatrie unde se afla internati si copiii lor Incepand de astazi, 13 septembrie 2021, unitatile sanitare cu paturi, care au in structura sectii sau compartimente cu profil pediatric, pot asigura asistenta…

- Ministerul Sanatații a informat luni ca a modificat Anexa nr. 1 si Anexa nr.2 la Ordinul ministrului sanatații nr. 434/2021 privind aprobarea Planului de masuri pentru organizarea spitalelor și a unitaților de dializa in contextul pandemiei de COVID-19 și a listei spitalelor și unitaților de dializa…