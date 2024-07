Stiri pe aceeasi tema

- Un tribunal din Florenta a pronuntat miercuri condamnari de trei ani, doua luni si 15 zile inchisoare pentru Tiziano Renzi si Laura Bovoli, parintii fostului premier Matteo Renzi, intr-un dosar legat de emiterea de facturi false, relateaza agentia ANSA.

- Parintii fostului premier italian Matteo Renzi, Tiziano Renzi si Laura Bovoli, au fost condamnati la peste trei ani de inchisoare pentru emiterea de facturi false in cadrul a trei cooperative, dar au fost achitati de infractiunea de faliment fraudulos.

- Un turist francez, dupa cum noteaza mass-media, a fost atacat și ranit de un urs, marți dimineața, in nordul Italiei, au anuntat autoritatile din provincia Trento, informeaza AFP, conform Agerpres.„In aceasta dimineata, un turist strain a fost atacat de un urs in localitatea Naroncolo," nu departe de…

- Principalul aeroport internațional din orașul Milano din nordul Italiei va fi redenumit dupa fostul premier italian și magnat Silvio Berlusconi. Ministrul transporturilor Matteo Salvini a facut acest anunț in cadrul unei conferințe in sudul Italiei, potrivit Deutsche Welle. „Avand in vedere ca decizia…

- Principalul aeroport din Milano va fi redenumit in memoria fostului premier italian și om de afaceri Silvio Berlusconi, a anunțat vineri, 5 iulie, ministrul Transporturilor, Matteo Salvini, relateaza Reuters.Autoritatea aviației civile a aprobat o cerere din partea regiunii Lombardia de a redenumi aeroportul…

- Este focar de norovirus in localitatea Torri del Benaco de pe malul Lacului Garda din nordul Italiei, ceea ce a dus la spitalizarea a peste 300 de persoane si la imbolnavirea altor cateva sute. Pacienții sufera de diaree, varsaturi, crampe, febra si greata, au raportat luni autoritatile italiene, informeaza…

- Mama fostei prime doamne a SUA Michelle Obama, Marian Robinson, care a oferit sprijin si stabilitate, in special in timpul celor opt ani de presedintie a lui Barack Obama, a murit vineri la 86 de ani, au anuntat familiile Obama si Robinson, relateaza Reuters, citata de Agerpres.„A fost si va fi o singura…

- Unul dintre efectele secundare ale vaccinului AstraZeneca impotriva Covid-19 ar putea fi sindromul de tromboza cu trombocitopenie (TTS), a recunoscut pentru prima data compania biofarmaceutica internaționala, informeaza The Telegraph și Rai News.Sindromul de tromboza cu trombocitopenie provoaca cheaguri…