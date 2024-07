Stiri pe aceeasi tema

- Nepotul lui Costel Biju și-a primit pedeapsa, dupa ce a batut-o cu bestialitate și a șantajat-o pe iubita lui cu doi ani mai mare, fiica kautarului Fane Namol, nepoata cunoscutului cantareț Marinica Namol! Tanarul, de doar 17 ani, a aflat recent decizia pe care judecatorii au luat-o in cazul sau, asta…

- Este scandal in lumea manelelor, dupa ce nepotul lui Costel Biju a fost acuzat de iubita lui și de familia acesteia ca a batut-o. Tatal fetei, Fane Namol, spune ca ar fi incercat sa discute cu mama baiatului, dar in zadar. Ar fi batut și alte fete care l-ar fi cautat pe lautar pentru a-i povesti ce…

- Guvernul a adoptat joi o ordonanta de urgenta care da posibilitatea monitorizarii cu bratari electronice si in cazul persoanelor aflate sub control judiciar sau arest la domiciliu, dar si pentru persoanele eliberate conditionat si care au anumite restrictii, conform agerpres.roInceput ca proiect pilot…

- Un barbat de 45 de ani, din Craiova, județul Dolj, a fost depistat beat la volanul unei mașini neinmatriculate. Polițiștii au simțit ca emana halena alcoolica, insa individul a refuzat testarea și recoltarea probelor biologice, așa ca a fost reținut.

- Un barbat a fost prins in timp ce conducea mort de beat pe strada Tauțului din comuna Florești. La data de 14 mai a.c., in jurul orei 21.00, polițiștii din cadrul Secției 6 Poliție Rurala Florești au depistat in trafic, pe strada Tauțului din localitatea Florești, un barbat, de 41 de ani, dupa ce a…

- Nepotul lui Tzanca Uraganu continua sa șocheze, chiar și dupa ce s-a stins din viața. Lucas a prevestit boala pe care o are inca dinainte ca medicii sa le spuna parinților sai diagnosticul. Cu toții sunt convinși ca Lucas avea o legatura stransa cu Dumnezeu inainte sa se stinga din viața. Iata ce a…

- Politistii au retinut miercuri un barbat care si-a distrus bratara electronica, montata dupa ce si-a amenintat cu moartea sotia si cei trei copii, a anuntat purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Sibiu, Elena Welter.

- Un șofer de autobuz inconștient a fost filmat pe drumurile din Cluj.In prima faza acesta s-a angajat intr-o depașire periculoasa, in urma careia șoferul care se afla in spatele sau aproape a ieșit de pe carosabil. Totul s-a intamplat duminica dimineața in apropiere de localitatea Ciucea.Se pare ca șoferul…