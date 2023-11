Stiri pe aceeasi tema

- E mobilizare fara precedent la Sighetul Marmației, unde o fata de 13 ani a disparut marți și e de negasit. Sara Melinda Moiș a fost surprinsa de camerele de supraveghere din orașul din Maramureș, dar e de negasit și e cautata cu drone și un elicopter, scrie portalul local de știri Sighet 247.Fata e…

- UPDATE – Parintii unui copil in varsta de cinci ani, care a ajuns in cursul acestei saptamani cu ruptura de splina la spital, au fost retinuti de politisti pentru violenta in familie. Potrivit reprezentantilor Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Vaslui, cei doi ar fi avut o altercatie in noaptea…

- Psihologul Mirela Zivari subliniaza ca la adolescent, depresia este o boala subdiagnosticata, care nu se vindeca de la sine. Potrivit OMS, depresia este principala cauza de boala la categoria de varsta 10-19 ani, iar sinuciderea, a patra cauza de mortalitate, la categoria de varsta 15-19 ani. Iritabil,…

- La propunerea Ministerului Muncii și Protecției Sociale, Guvernul a decis ca parinții de gemeni, tripleți și multipleți sa beneficieze de o majorare cu 50% a indemnizației de creștere a copilului. Aspect important, majorarea se va aplica și in cazul copiilor care se nasc in timp ce parinții primesc…

- Veste pentru parinții aflați in concediu de creștere a copilului. Crește pragul de impozitare și unele indemnizații Guvernul a adoptat normele metodologice de aplicare a OUG nr. 164/2022 prin care se acorda noi beneficii pentru parinții de gemeni și multipleți, scrie alba24.ro. Normele metodologice…

- Parinții de gemeni, tripleți și multipleți vor avea beneficii in plus dupa ce Guvernul a adoptat normele metodologice de aplicare a OUG nr. 164/2022. Mai exact, actul normativ prevede suplimentarea cu 50% a indemnizației lunare pentru copiii nascuți din sarcini gemelare, de tripleți sau multipleți,…

- Premierul Marcel Ciolacu a anuntat joi ca in sedinta de Guvern se va majora cu 50% indemnizatia de crestere a copilului pentru parintii de gemeni, tripleti si multipleti si Executivul va acorda si facilitati fiscale pentru parinti. ”Ministerul Muncii vine astazi cu un proiect la care tin mult: majoram…

- Noua lege a invatamantului preuniversitar, care intra in vigoare pe 2 septembrie, vine cu noi obligatii pentru parinti. Ei vor putea lua legatura cu profesorii doar in intervalul orar stabilit prin regulamentul de organizare si functionare al unitatii de invatamant. Totodata, la inscrierea copilului…