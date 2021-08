Stiri pe aceeasi tema

- Mai sunt doar cateva saptamani pana la inceperea noului an școlar, iar ministrul Sanatații, Ioana Mihaila, face un apel catre profesori și elevi sa țina cont de toate masurile de protectie pentru prevenirea raspandirii COVID-19 in unitațile de invațamant. The post Fara masti textile in scoli si facultati.…

- Cimpeanu a subliniat ca se analizeaza, caz cu caz, care sunt acele scoli in care infrastructura permite acest lucru."Pentru a organiza vaccinarea intr-un cabinet medical scolar este nevoie sa avem asigurate toate acele conditii de infrastructura. Ma refer in primul rand la nevoia de separare a fluxurilor,…

- Unul din cinci copii din comuna Corlațel, județul Mehedinți, are cel puțin un parinte plecat din țara;100 de Doruri reprezinta tot ce este mai important și valoros, atat pentru copiii ramași in țara, cat și pentru cei plecați departe. „100 de Doruri” a fost cauza susținuta de Asociația Zi de Bine in…

- Parametrii tehnici ai cladirilor in care se desfasoara actul medical, adaptarea spitalelor la era post-COVID si dinamica numarului de paturi din Romania s-au aflat, marti, printre temele abordate in intalnirea dintre membrii Comisiei de sanatate a Senatului si ministrul Sanatatii, Ioana Mihaila.…

- Poluarea atmosferica reprezinta cel mai mare risc legat de mediu pentru sanatatea umana in Uniunea Europeana. Este concluzia unui raport al Comisiei Europene, care se bazeaza pe evaluari ale Organizației Mondiale a Sanatații. In fiecare an, in UE, acest tip de poluare cauzeaza in jur de 400.000 de decese…

- „Din 2 iunie pana astazi (5 iunie - n.red.), deci, practic, in ultimele 72 de ore, s-au vaccinat peste 5.100 copii cu varsta intre 12 și 15 ani, iar de la debutul campaniei de vaccinare pana la acest moment au fost vaccinați peste 114.000 de adolescenți și tineri cu varsta cuprinsa intre 16 și 19 ani”,…

- Analiza Teach for Romania. Cat de mult le place copiilor la școala și cat de incurajați se simt. Teach for Romania a colectat și analizat feedbackul a peste 1000 de elevi dupa reintoarcerea la școala in semestrul al II-lea. In sistemul public de educație nu am construit inca un cadru sigur, in care…