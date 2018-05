Stiri pe aceeasi tema

- Moartea misterioasa a unui copil de doar 3 ani și jumatate, survenita dupa ce a mancat dintr-o shaorma, este anchetata și de Parchetul București. In urma cu puțin timp, autoritatea a pus la dispoziția publicului informațiile adunate pana in acest moment.

- Familia copilului mort dupa ce a mancat shaorma, marturii cutremuratoare. Filmul tragicelor evenimente VIDEOCei trei, mama, tatal si copilul, au mers la shaormeria din zona Vergului. Spre seara li s-a facut rau si au chemat ambulanta. Au primit medicamente si au ramas acasa, insa li s-a facut din nou…

- Parinții copilului mort dupa ce ar fi mancat o shaorma sunt audiați la Poliția Capitalei. Copilul care a murit dupa ce ar fi mancat shaorma s-ar fi intoxicat cu o substanța necunoscuta. Asta rezulta din primele date ale anchetei desfașurate de procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul București.…

- Primele rezultate ale probelor prelevate din produsele alimentare sunt negative, in cazul copilului care a decedat dupa ce ar fi mancat dintr-o shaorma la un fast-food din Bucuresti, iar in urma controlului la unitatea respectiva nu s-au gasit deficiente atat de grave care sa conduca la o situatie…

- Drama unei familii din București, care a fost distrusa dupa ce a mancat shaorma, a șocat intreaga Romanie, iar acum oamenii se gandesc de doua ori inainte sa iși comande acest preparat atat de iubit la noi. In urma cu puțin timp au aparut noi informații in acest caz cutremurator. In continuare, oficialii…

- Un copil de trei ani din București a murit dupa ce ar fi mancat shaorma. De asemenea, parinții acestuia se afla in stare grava la spital. Se face ancheta in acest caz. In acest moment, la Poliția Capitalei, Serviciul Omoruri, nu exista niciun dosar de moarte suspecta cu privire la acest caz. Pe de alta…

- Sase dintre cele 12 persoane audiate, duminica, in dosarul de contrabanda instrumentat de Politia Capitalei au fost retinute. Anchetatorii au ridicat peste 560.000 de tigari si doua tone de tutun, potrivit news.ro.Sase dintre cele 12 persoane audiate, duminica, in urma perchezitiilor facute…