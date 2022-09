Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Nicolae Ciuca a declarat, marti, ca exista „o stare prin care inceperea anului de invatamant” ia prin surprindere autoritatile, adaugand ca sunt inca scoli cu toaleta in curte si a solicitat un plan pentru solutionarea acestei probleme in urmatorii doi ani. „Exista, din pacate, o stare prin…

- Premierul Nicolae Ionel Ciuca a sustinut astazi o sedinta in cadrul careia a precizat ca se pregateste inceperea anului scolar preuniversitar in conditii cat mai bune pentru aproape trei milioane de copii."Am incredere ca intreg corpul didactic ndash; educatori, invatatori, profesori ndash; s a ingrijit…

- Premierul a avut mai multe observații inainte de inceperea anului școlar 2022-2023. „Exista, din pacate, o stare prin care inceperea anului de invatamant ne ia prin surprindere”, a susținut Ciuca.

- Inceperea anului scolar reprezinta un moment important de adaptare pentru fiecare copil, de socializare si de stabilire a unor reguli de comportament care sa confere siguranta fie ca sunt in deplasare in spatiul public, la domiciliu sau in spatiul on line.Una dintre prioritatile Politiei Romane in domeniul…

- Cu mai puțin de doua saptamani ramase pana la startul noului an școlar, rastimp in care parinții cumpara rechizite și ghiozdane pentru copiii lor, pentru ca elevii sa fie pregatiți de inceputul cursurilor, nu sunt puțini cei care se intreaba daca se va purta masca de protecție in incinta unitaților…

- In anul școlar 2021-2022, localul Școlii Gimnaziale „Anghel Saligny” Focșani a cunoscut un proces de reabilitare termicaː „Creșterea performanței energetice la Școala Gimnaziala «Anghel Saligny» Focșani”. Proiectul se finalizeaza in acest an, are o valoare de 3.188.135,12 lei inclusiv TVA și a cuprins…

- In data de 5 septembrie elevii se vor intoarce inapoi in bancile școlilor. In ceea ce privesc pregatirile, parinții care au un elev la liceu rasufla ceva mai usurati. Cheltuielile sunt mult mai mici la inceput de an scolar comparativ cu cele facute pentru cei in școala primara sau gimnaziala.

- Profesorii vor incheia o singura medie anuala, iar numarul de note la fiecare disciplina este cu cel puțin trei mai mare decat numarul de ore alocat saptamanal disciplinei, se arata in noul Regulament-cadru