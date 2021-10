Stiri pe aceeasi tema

- Astazi a avut loc ședința Comitetului Județean pentru Situații de Urgența in care s-a luat act de incidența localitaților din județul Argeș la data de 06.10.2021 și s-a stabilit aplicarea masurilor Hotararii de Guvern 932/2021 aferente fiecarui indice. De asemenea, in completarea masurii adoptate saptamana…

- La o incidenta peste 9 la mie, cat au atins Capitala si multe alte localitati din tara, expertii in sanatate publica si parinti cer trecerea provizorie la cursurile online pana cand scolile vor primi teste pentru elevi si profesori, asa cum ministrul Educatiei a promis cand a anuntat ca se va merge…

- Sorin Cimpeanu, ministrul Educatiei a anuntat ca dupa „regulile” din prezent, daca vineri rata de infectare cu noul coronavirus este de peste sase la mie, incepand de luni scolile vor sustine...

- La doua saptamani de la inceperea anului scolar, elevii din 54 de localitati, unde se inregistreaza o rata a incidentei de peste 6 cazuri la mia de locuitori, vor face cursuri exclusiv online incepand de luni, 27 septembrie, potrivit listei publicate de Ministerul Educatiei cu incidentele din tara,…

- Comitetul Național pentru Situații de Urgența a adoptat astazi, 2 septembrie, o hotarare prin care este aprobat ordinul comun al Ministerelor Sanatații și Educației in privința desfașurarii noului an școlar, care va incepe in data de 13 septembrie. Documentul cuprinde doua scenarii in care pragul stabilit…

- Ministrul Sanatații, Ioana Mihaila, a spus marți ca sunt doua scenarii pentru desfașurarea orelor școlare in cazul in care infectarile vor depași rata de 6 la mia de locuitori. Autoritațile au ales varianta participarii fizice a elevilor la școala, cu respectarea normelor de protecție pana cand incidența…

- Copiii nevaccinați ar putea face școala ONLINE, iar cei vaccinați in format FIZIC, daca incidența de infectare va depași rata de 6 la mia de locuitori Copiii nevaccinați ar putea face școala ONLINE, iar cei vaccinați in format FIZIC, daca incidența de infectare va depași rata de 6 la mia de locuitori…

