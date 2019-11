Stiri pe aceeasi tema

- Caz șocant la o școala din Dambovița. Mai mulți elevi susțin ca un profesor are un comportament indecent. Ei au povestit ca acesta ar fi facut gesturi și declarații nepotrivite in fața baieților.

- Un medic pediatru al Spitalului Judetean de Urgenta Slobozia este acuzat ca a bruscat o fetița in varsta de 5 ani, in timpul unui consult. Poliția și instituția medicala au demarat anchete in acest caz. Tatal fetiței a sunat la 112 si a reclamat ca un medic de la Spitalul Judetean de Urgenta Slobozia…

- Politistii au inceput o ancheta in cazul unui profesor de la o scoala din municipiul Botosani, dupa ce acesta ar fi agresat mai multi elevi in timpul orelor de curs. Potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean, Delia Nenișcu, ancheta a fost declansata in baza plangerii depuse…

- Un profesor de sport din Botosani este acuzat ca a batut mai multi copii de clasa a I a in timpul orelor de curs. A fost chemata politia si s-a deschis un dosar penal. Profesorul de sport a fost audiat ieri impreuna cu alti martori.

- Dosar penal deschis la Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Botoșani și o ancheta interna in paralel, derulata de conducerea unitații de invațamant din municipiu, vor scoate la iveala ceea ce s-a intamplat in dimineața zilei de 10 octombrie 2019, la o ora de educație fizica cu elevi de clasa I.