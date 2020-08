Părinții care vor sta acasă cu copiii care fac școală online vor primi bani și zile libere Parinții care vor sta acasa cu copiii care fac școala online vor primi bani și zile libere. Parinții care vor sta acasa cu copiii cat timp fac școala online, din cauza pandemiei, vor avea zile libere și bani de la stat. Potrivit ordonantei aprobate de Guvern, unul dintre adultii ramași acasa va primi cel mult 75% din salariul mediu brut la nivel național. Masura se va aplica parintilor care au copii de gradinita si de scoala, cu varste de pana la 12 ani si doar in cazul suspendarii cursurilor ori a inchiderii temporare a unitatilor de invatamant. Ordonanta Guvernului prevede ca un parinte va putea… Citeste articolul mai departe pe universulargesean.ro…

