Stiri pe aceeasi tema

- Concediile cu copiii sunt o adevarata provocare pentru parinți, cu atat mai mult cu cat copiii sunt mai mici. Nevoile lor sunt multiple și depind de parinți, de aceea nu exista concediu cu un bebeluș in care parinții sa fie cu adevarat relaxați. Totuși in ziua de azi dispunem de multe produse extrem…

- Cu ocazia aniversarii a 14 ani de activitate Armonia Hospital a demarat un proiect adresat copiilor cu varsta de pana in 16 ani. Marcam acest moment aniversar si la randul nostru dorim sa .Invitam copiii sa participe la aceasta actiune, trimitand povestea visului lor pe adresa noastra de email . pana…

- Consiliul Local Brașov a aprobat ieri indexarea ajutorului financiar pe care municipalitatea il acorda parinților care nu mai gasesc locuri in creșele de stat pentru copii sau bunicilor care stau cu nepoții de varsta antepreșcolara aflați pe listele de așteptare in creșele de stat. Inițiativa acordarii…

- Urmeaza o modificare serioasa la nivel european, respectiv o noua directiva pentru taxarea produselor din tutun, a declarat Gilda Lazar, director Corporate Affairs and Communications JTI Romania, Moldova și Bulgaria.

- Organizația Salvați Copiii Romania va intari programul de sprijin pentru copiii ramași singuri acasa in judetele Suceava, Iasi, Vaslui, Hunedoara si Mures, in contextul in care rezultatele unei analize realizate in acest an, pe un esantion de 719 copii cu parintii plecati la munca in strainatate, beneficiari…

- DOCUMENTE: Modificari importante privind concediul si indemnizația lunara pentru creșterea copiilor. OUG, aprobata de Guvern Guvernul a aprobat o ordonanța de urgența privind concediul si indemnizația lunara pentru creșterea copiilor. Una dintre noutați este majorarea nivelului de venituri supuse impozitului…

- Apar precizari de ultim moment cu privire la alocațiile pentru copii, in contextul recentelor decizii luate la nivelul coaliției de guvernare despre masuri ce ar urma sa fie aplicate de la 1 ianuarie anul viitor. Ministrul Muncii, social-democratul Marius Budai, a declarat, cu referire la alocațiile…

- Mai multi parlamentari PSD propun, intr-o initiativa legislativa depusa la Parlament, incriminarea consumului de droguri si etnobotanice si in cazul minorilor si cresterea pedepselor pentru vanzarea sau distributia de droguri minorilor.