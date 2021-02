Stiri pe aceeasi tema

Invitat la o dezbatere organizata de Dc News, Raed Arafat a fost intrebat daca in Romania ar putea fi permisa participarea la anumite evenimente, inclusiv la nunți, pe baza unui test negativ pentru coronavirus.

In ceea ce priveste transmiterea virusului prin transportul mancarii congelate, aceasta este o posibilitate si e nevoie de mai multe cercetari in domeniu, spune Organizatia Mondiala a Sanatatii.

Potrivit Realitatea Plus, indemnizația de hrana, voucherele de vacanța și sporurile de 30% din prefecturi vor fi suspendate. In total este vorba de 8 sporuri sau beneficii care ar urma sa fie modificate…

In schimb, șeful instituție, cel care a impus angajarea femeii și care a ajuns pe post pe filiera politica a ramas in continuare in funcție. Anunțul privind demisia tinerei care a aparut in reportajul…

Un val de furie a starnit pe rețelele sociale un filmuleț de cateva zeci de secunde in care Alexandru Cobzaru, un barbat de 29 de ani, din Hunedoara, a fost inregistrat in timp ce a atacat cu salbaticie și fara a avea vreo ezitare, un copil in varsta de 13 ani, care se afla intr-un loc de joaca amenajat…

Ministruil de Interne, Lucian Bode, susține ca este foarte important ca la școala masca sa fie purtata, iar regulile de protecție sanitara sa fie respectate. Prezent in studioul Dig24, ministrul Bode a spus ca autoritațile au asigurat peste 37 de milioane de maști și peste un milion de litri de dezinfectant,…

Circa 1.000 de posturi de politie din cele 3.000 existente la nivel national au inca toaleta in fundul curtii sau nu au deloc toaleta, a declarat luni de ministrul de Interne, Lucian Bode. Lucian Bode a afirmat, la Digi24, ca ministerul pe care il conduce isi propune pentru 2021 atragerea a 500 de…

Lucian Bode, ministrul de interne, a anuntat ca la sediul ministerului a avut loc o sedinta in care s-a analizat posibilele efecte ale tulpinii noi de COVID, dar la acest moment nu sunt prefigurate noi restrictii, informeaza Digi24 . „La acest moment, nu sunt prefigurate noi restrictii. Fac aceasta…