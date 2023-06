Părinții care adoptă copii vor putea beneficia de concedii sociale Cabinetul de miniștri a avizat un proiect de lege care prevede instituirea mai multor concedii sociale pentru parinții care sunt in proces de adopție, au adoptat un copil sau au plasat un copil in Serviciul de tutela/curatela in familia acestora. Printre concediile sociale pentru parinții adoptivi se numara concediul parțial platit pe perioada de incredințare, care va dura de la 60 la 90 de zil Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol: noi.md

