- Andreea Antonescu și-a „restartat” inima. Noul ei iubit a dus-o acasa la parinții lui, la Iași. Artista s-a fotografiat alaturi de familia partenerului ei și a facut primele declarații dupa aceasta intalnire.

- La Festivalul International de Literatura si Traducere Iasi (FILIT) a sustinut un atelier de poveste si miniteatru de papusi, a participat si la o dezbatere despre literatura pentru copii, fiind inconjurata de veselia celor mici. Acasa, are un „cuib de citit", locul unde citeste alaturi de copiii sai…

- Tragedie fara margini in familia unei cunoscute cantarețe de la noi! Andreea Rodiana Fumu, in varsta de doar 18 ani, a pierdut astazi lupta cu o boala necruțatoare. Moartea ei a lasat in urma numai suferița și durere, iar apropiații sunt in stare de șoc și nu vor sa creada ca nu o vor mai vedea niciodata.

- In ziua in care Libertatea a publicat dezvaluirile despre abuzurile profesoarei Cezara Crisnic, din comuna Cudalbi, asupra copiilor care nu faceau meditații cu ea contra cost, un cititor Libertatea, care i-a fost elev in urma cu 20 de ani, ne-a contactat și a povestestit ca a trecut printr-o situație…

- Parinții Alexandrei Macesanu au cerut ca fostul iubit al fetei rapite de Gheorghe Dinca sa fie audiat la DIICOT. Tanarul trebuia sa se intalneasca cu Alexandra la liceu in ziua dispariției. Dar Alexandra fusese deja rapita de monstrul din Caracal.

- Ministrul Agriculturii, Georgeta Mincu, insista ca elevilor sa le fie oferit must din strugurii care nu pot fi vanduti. Oficialul nu renunta la ideea sa, chiar daca multi parinti s-au aratat indignati de propunere.

- O invatatoare din Statele Unite ale Americii a lansat un proiect inedit la o scoala primara din Arkansas. In fiecare duminica, americanca organizeaza o sesiune de lectura, live pe Facebook.