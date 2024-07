Stiri pe aceeasi tema

- Pilotul britanic Lewis Hamilton (Mercedes) a castigat Grand Prix-ul Marii Britanii, desfasurat duminica pe circuitul de la Silverstone (Anglia). El a obținut cu aceasta ocazie a 104-a victorie din cariera sa in Campionatul Mondial de Formula 1. Hamilton s-a impus in fata olandezului Max Verstappen (Red…

- Britanicul Lando Norris (McLaren-Mercedes) a reusit cel mai bun timp in prima sesiune de antrenamente libere pentru Marele Premiu al Marii Britanii, a 12-a din cele 24 de etape ale sezonului de Formula 1, vineri pe circuitul de la Silverstone (5,891 km), informeaza AFP.

- Liderul laburistilor, Keir Starmer, este pe cale sa devina urmatorul premier al Marii Britanii, dupa victoria categorica a partidului sau la alegerile legislative. Marea Britanie a virat spre centru-stanga: laburistii au obținut joi o victorie zdrobitoare la alegerile legislative. Punand capat celor…

- Pilotul olandez Max Verstappen este de neoprit și in acest sezon de Formula 1, caștigand fara niciun fel de emoții Marele Premiu de la Barcelona. Plecat de pe locul 2 al grilei de start, campionul mondial a trecut la conducerea cursei in turul 3 și acolo a ramas pana la final. In clasamentul final,…

- Declarațiile pe care Emma Raducanu (21 de ani, 212 WTA) le-a dat despre parinții ei au strans un val de reacții in mediul online. Recent, jucatoarea de tenis care reprezinta Maria Britanie a vorbit despre inceputurile carierei și despre parinții ei, tatal roman și mama chinezoaica. Și a declarat ca…

- Spaniolul Maverick Vinales (Aprilia), care se impusese deja sambata in cursa de sprint, a obtinut victoria in Marele Premiu al Statelor Unite, a treia din cele 21 de etape ale sezonului MotoGP, duminica, pe Circuit of the Americas din Austin, informeaza news.ro. Catalanul i-a devansat pe spaniolul prodigios…

- Duminica, 14 aprilie, Sala Polivalenta “Lascar Pana” din Baia Mare a gazduit partida dintre CS Minaur și CSM Bacau, un joc din cadrul etapei a 23-a din Liga Zimbrilor. Echipa noastra se afla intr-o poziție buna in campionat, avand nevoie doar de doua puncte (doua egaluri sau o victorie) pentru a termina…