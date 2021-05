Stiri pe aceeasi tema

- Este o zi extrem de dureroasa pentru familia lui Ion Dichiseanu. Rudele lui sunt nevoite sa il conduca astazi pe ultimul drum. Ion Dichiseanu este inmormantat astazi la cimitirul Bellu, acolo unde sute de persoane au venit sa ii aduca un ultim omagiu. Ce a scris Ioana Dichiseanu pe coroana de flori…

- Ion Dichiseanu a murit la varsta de 87 de ani, lasand in sufletele celor care l-au cunoscut un gol imens. Unul dintre cei mai apreciați și respectați actori din Romania este consdus astazi pe ultimul drum . Ioana Dichiseanu este copleșita de durere și abia iși mai stapanește lacrimile. Aceasta a fost…

- Viorel Paunescu i-a facut parastasul de patruzeci de zile fostei sale soții, Anișoara. Paparazzii Spynews.ro l-au surprins pe afacerist la cimitirul Bellu, in ziua inmormantarii lui Ion Dichiseanu cu o coroana de flori pentru regretatul actor.

- Ion Dichiseanu este condus pe ultimul drum azi, 22 mai. Cortegiul funerar a plecat de la Teatrul Nottara spre cimitirul Bellu, din Capitala, acolo unde marele actor isi va dormi somnul de veci, dupa o viata inchinata scenei. Click! va prezinta primele imagini de la ceremonia de inmormantare a lui Ion…

- Ambasadorul Israelului in Romania, Excelența Sa David Saranga, a depus, joi, o coroana de flori in Gara Suceava – Burdujeni, in memoria celor aproape 6.000 de evrei suceveni deportați din in Transnistria, in 1941. La scurta ceremonie care a avut loc pe peronul garii, in fața placii ...

- Ministrul Dezvoltarii, Attila Cseke, și președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, au depus o coroana de flori la mormantul medicului sucevean Cristian Irimie. Prezent intr-o vizita oficiala in județul Suceava, ministrul Attila Cseke a ținut in mod special sa-i aduca un omagiu ...

- Profesorul universitar Corneliu-Liviu Popescu a ales o metoda inedita de a protesta fața de masura Consiliului Facultații de Drept din București de a refuza reluarea activitații didactice in salile de curs. El a depus o coroana de flori pe care a scris: 'EDUCAȚIE TRECUTA IN ONLINE - ODIHNA VEȘNICA!'…