- Parinții Alexandrei Maceșanu, fata sechestrata de Gheorghe Dinca in 24 iulie 2019 și, conform marturiei acestuia, omorata o zi mai tarziu, au depus prin intermediul avocatului o cerere oficiala de stramutare a dosarului care a fost transmis de procurorii DIICOT catre Tribunalul Olt. Dosarul celor doua…

- Revolta in fața Tribunalului Olt. Daca pana acum Gheorghe Dinca a fost audiat departe de casa, in București, acesta a revenit aproape de Caracal, locul unde a savarșit oribilele crime și violuri care au șocat intreaga țara. Iar furia oamenilor de acolo s-a vazut. Acesta a fost așteptat de mai mulți…

- Procurori ai Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism au finalizat astazi rechizitoriul in dosarul „Caracal”, urmand ca principalul suspect in acest caz, Gheorghe Dinca, sa fie trimis in judecata pentru uciderea celor doua tinere – Luiza Melecu si Alexandra Macesanu.…

- Procurorii DIICOT au finalizat, vineri, rechizitoriul in dosarul Caracal, urmand ca principalul suspect in acest caz, Gheorghe Dinca, sa fie trimis in judecata pentru uciderea celor doua tinere, scrie agerpres.ro.Potrivit unor oficiali din DIICOT, rechizitoriul va fi inaintat spre confirmare procurorului…

- Rechizitoriul dosarului Caracal a fost finalizat, urmand a fi semnat de catre procurori de caz si trimis pentru confirmare la procurorul general Bogdan Licu. Apoi, dosarul va lua calea instantei, la Tribunalul Olt.Vineri, Gheorghe Dinca a fost, din nou, dus la DIICOT, unde a stat mai bine…

- Purtatorul de cuvant al președintelui Klaus Iohannis a demisionat, potrivit unor surse politice, anunța Realitatea PLUS. Madalina Dobrovolschi i-a fost alaturi președintelui timp de trei ani, in primul mandat.

- Marti, 26 noiembrie, Institutul National de Medicina Legala "Mina Minovici" din Bucuresti a inaintat Parchetului de pe langa Tribunalul Olt concluziile preliminare ale expertizei antropologice. S-a stabilit cui apartin fragmentele osoase gasite la 30 de kilometri de Caracal!

- Premierul Romaniei, Ludovic Orban, a avut luni seara o intalnire scurta cu protestatarii din Piața Victoriei din București.Citește și: Mircea Badea, show dupa votul de investire al Guvernului PNL: 'Știți cu cine s-a pupat 'zemos' in plen Ludovic Orban?' Oamenii prezenți in Piața Victoriei…