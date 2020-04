Stimulentul de insertie pentru contractele de munca suspendate sau incetate pe perioada de starii de urgenta se acorda, neintrerupt, pentru o perioada de 90 de zile, a transmis, miercuri, ministrul Muncii si Protectiei Sociale, Violeta Alexandru, pe Facebook.



"Parintii aflati in plata stimulentului de insertie carora li s-a incetat/suspendat contractul de munca pe perioada starii de urgenta primesc neintrerupt stimulentul pentru o perioada de 90 de zile", se mentioneaza in mesajul postat de Violeta Alexandru.



Ministrul Muncii a precizat ca a reactionat in urma sesizarilor…