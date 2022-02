Momente dramatice pentru doi parinți romani care au fost arestați in Danemarca, dupa ce și-au adus bebelușul la spital cu hemoragie craniana. Imediat dupa ce medicii au descoperit ca cel mic are o hemoragie, romanii au fost arestați, fiind cercetați pentru violența in familie. Disperați, membrii familiei celor doi susțin ca problemee de sanatate ale copilului au aparut in urma nașterii, iar acum cer ajutor din partea autoritaților romane.