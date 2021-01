Părinți păcăliți să plătească 98 de lei pentru burse fictive de 3.600 de lei pentru elevii care învață online Realizatorii unei platforme virtuale care promitea burse de 3.600 de lei pe an pentru 25.000 de elevi care invața online au inșelat mai mulți parinți credului timp de o luna, scrie Digi24. Potrivit sursei citate, pentru a primi acești bani, doritorii care au accesat site-ul romaniadezvoltata.ro trebuiau mai intai sa achite o taxa de 98 de lei, dar și sa foloseasca informații personale, precum data nașterii, CNP-ul și adresa unde locuiesc. Mulți au cazut in capcana intinsa.Pentru ca promisiunea sa para cat mai reala, scrie Digi24, cei care au conceput programul „Bursa elevului online” au introdus… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

