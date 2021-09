Stiri pe aceeasi tema

- O adolescenta, de doar 14 ani, a fost gasita spanzurata intr-o anexa a locuinței. Tragedia s-a intamplat in Botoșani. Potrivit primelor informații, fata a ales sa se sinucida, fiindu-i cerut „sacrificiul suprem”. Oamenii legii au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpa. Un joc online i-a adus…

- Ministrul Sanatatii, Ioana Mihaila, a anuntat azi, intr-o conferinta de presa, ca peste 70 de copii infectati cu noul coronavirus sunt internati in sectii de terapie intensiva, unii dintre acestia cu forme "deosebit de severe și ventilați", altii cu forme moderate si "relativ usoare". Copiii care sunt…

- Joi, 26 august 2021, aflat in studioul Antena 3, Marcel Ciolacu, președintele PSD, a anunțat ca PSD pregatește o Moțiune de cenzura inainte de Congresul PNL: „Inițial am zis sa nu ducem (moțiunea de cenzura) in scandalul lor intern, nici ei n-au intervenit la noi cind ne-am dat jos Guvernul, ne-au lasat…

- Șefa firmei pirotehnice din Dosarul Colectiv, Daniela Nița, a fost gasita moarta in casa, potrivit surselor Antena 3. Aceasta deținea firma care a livrat Clubului Colectiv artificiile de la care a pornit incendiul devastator din 30 octombrie 2015. Daniela Nița a primit in prima instanța cea mai mare…

- Descoperire macabra la Șomcuta Mare, acolo unde a fost gasit cadavrul unei femei intr-o vale din zona cartierului Calea Mireșului. Imediat polițiștii au sosit la fața locului și au deschis o ancheta. Se pare ca femeia in varsta de aproximativ 50 ani ar fi consumat bauturi alcoolice in Șomcuta Mare.…

- Fotbalistul Stefan Askovski din Macedonia de Nord, in varsta de 29 de ani, a semnat un contract, valabil pe doi ani, cu Sepsi OSK Sfantu Gheorghe – a anuntat, marti, 15 iunie, clubul covasnean pe Facebook, potrivit agenției de știri Agerpres. In sezonul trecut al Ligii I, Askovski a jucat la FC Botosani,…