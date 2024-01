Stiri pe aceeasi tema

- Un bebeluș de cinci luni a murit dupa ce a fost aruncat pe geam de mama sa din apartamentul in care locuiau, in Iași. Locuința a fost cuprinsa de flacari. Potrivit money.ro , in incercarea de a-si salva copilul, femeia, care este medic rezident, a trecut prin foc, a imbracat bebelușul de cinci luni…

- Bebelusul de patru luni, cu care mama sa s-a aruncat de la etajul unui bloc din Iasi dupa ce apartamentul in care locuiau a luat foc, a murit la spital. Copilul fusese adus in stare critica, el fiind resuscitat. Bebelusul, era internat in stare critica la spitalul de Copii Sfanta Maria din Iasi. Potrivit…

- Dupa ce a fost timp de 27 de minute in moarte clinica, Tina s-a trezit știind exact ce trebuie sa faca. Femeia a luat imediat un pix și a notat un mesaj care i-a uimit pe cei din jur. Ce a scris femeia.

- Stela Popescu și Cristina Stamate au stralucit pe scena, iar povestea celor doua a mers mai departe și in viața personala. Au legat o prietenie de poveste, iar destinul a facut sa se stinga din viața una dupa alta, la doar cateva zile distanța. Astazi Stela Popescu ar fi implinit 88 de ani.

- Durere fara margini pentru vedeta. Cu doar cateva zile inainte de Craciun, a suferit o mare pierdere. Mama Laurei Cosoi a murit, mesajul emoționant transmis de blonda. A murit mama Laurei Cosoi Durere fara margini pentru indragita vedeta, cu doar cateva zile inainte de Craciun, a suferit o pierdere…

- Viorel Stegaru a reacționat, dupa ce s-a spus ca s-a stins din viața! A stat o perioada departe de rețelele de socializare, iar pe Internet au aparut zvonuri conform carora s-ar fi stins din viața. Ei bine, fostul soț al Vulpiței a coontrazis orice zvon și a transmis un mesaj cu ”un mare impact emoțional”,…

- O tanara de 22 de ani a murit, in urma cu doua seri, pe autostrada A1, aproape de localitatea Saliște. Dana și-a pierdut viața, dupa impactul puternic dintre doua mașini, care s-au ciocnit. Medicii nu au mai putut face nimic pentru a-i salva viața.

- Caz dramatic! S-a stins din viața o actrița insarcinata in opt luni. Dr Priya avea 35 de ani și a murit fara sa iși cunoasca bebelușul pe care il purta in pantece. Din fericire, cadrele medicale au reușit sa ii salveze viața copilului.