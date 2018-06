Stiri pe aceeasi tema

- Un cuplu de francezi a fost acuzat de moartea fiicei lor in varsta de 16 luni din cauza subnutritiei, dupa ce micuta a fost hranita cu lapte vegetal, a informat vineri o sursa judiciara, citata de AFP. Cei doi, care locuiesc la marginea orasului Valence (sud-est), au fost acuzati de “rele tratamente…

- Au fost momente dramatice intr-un cartier din orasul Rovinari. Salvatorii si vecinii au sperat pana in ultima clipa intr-o minune, insa, din pacate, deznodamantul in cazul interventiei menite sa duca la salvarea unei intregi familii secerate de monoxidul de carbon care a cuprins garsoniera in care locuiau…

- Ana Maria Gheorghitoaia, o micuta artista din Rovinari, a intrat în coma înainte de Sarbatorile Pascale, din cauza unei encefalite acute. Fetita, în vârsta de numai 10 ani, a murit chiar în prima zi de Pasti.

- Daca pana acum gripa a ucis sase aradeni cu varste de peste 60 de ani, de data aceasta a fost rapusa de boala o fetita de 4 ani si 11 luni. „Pacienta a fost internata din data de 21 martie pe Sectia Pediatrie II a Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Arad, avand diagnosticul de bronhopneumonie cu…

- Ultima persoana care a murit din cauza gripei este o fetita de 4 ani, din judetul Arad, confirmata cu virus gripal tip A. Potrivit sursei citate, fetita avea conditii medicale preexistente si nu era vaccinata antigripal.