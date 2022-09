Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat care ar fi atins sicriul reginei Elisabeta a ll-a a fost retinut de politie, relateaza BBC. Politia Metropolitana a transmis ca vineri, in jurul orei 22.00, la Westminster Hall, unde este depus sicriul suveranei britanice, a fost retinut un barbat, motivul fiind incalcarea ordinii publice.…

- Directorul Penitenciarului Baia Mare, Horia Chiș, a fost revocat din functie in urma deficientelor descoperite de Administratia Nationala a Penitenciarelor(ANP), care a facut controale dupa ce o angajata l-a acuzat pe manager de agresiune, informeaza Agenția de presa Rador. In luna iunie, ANP a fost…

- Un barbat din Ucraina, refugiat in Romania, a fost acuzat ca a violat o fetita, in Bucuresti. El a fost dat in urmarire internationala si este cautat de autoritatile romane. Fedorov Yevhen, in varsta de 45 de ani, a fost dat in urmarire internationala, dupa ce Judecatoria Sectorului 1 Bucuresti a emis…

- O femeie in varsta de 33 de ani a a fost taiata pe fata cu un cutit de fostul concubin, de 44 de ani, intr-o sala de judecata a Judecatoriei Constanta. Potrivit Inspectoratului de Politie al Judetului, politistii Sectiei 3 au fost sesizati, prin apel 112, cu privire la faptul ca, in incinta Judecatoriei…