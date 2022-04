Părintele Necula, despre Catedrala Mântuirii Neamului: „Pe stadioane am cheltuit mai mult, dar naționala joacă la fel” Parintele Constantin Necula a facut o comparație intre Catedrala Mantuirii Neamului și stadioanele construite in Romania. Ctitorirea Catedralei Mantuirii Neamului, in centrul Bucureștiului, a ridicat numeroase controverse de-a lungul anilor. Mai ales ca afirmațiile reprezentanților Bisericii Ortodoxe Romane cu privire la sumele alocate de stat au fost contrazise de alte calcule, care spun ca au fost implicate sume mai mari. Controverse financiare in cazul Catedralei Mantuirii Neamului Oficialii Bisericii au transmis ca aproximativ 110 milioane de euro ar fi costat ridicarea catedralei, care i-a… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

