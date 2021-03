Stiri pe aceeasi tema

- A murit Rodion Ladislau Roșca, parintele muzicii electronice din Romania, anunțul fiind facut de fiica artistului. ”Dumnezeu sa te odihneasca in pace taticul meu Taticul meu s-a stins din viața in urma unei suferințe indelungate , purtate cu demnitate și curaj . Drum lin sufletel”, a scris fiica artistului.…

- A murit artistul clujean Rodion Roșca, care a avut o „suferința îndelungata” din cauza unei boli grave. „Dumnezeu sa te odihneasca în pace taticul meu. Taticul meu s-a stins din viața în urma unei suferințe…

- BETANO.COM, cea mai buna platforma mobila de cazinou online și pariuri sportive din lume, conform EGR Awards 2019, continua sa investeasca in dezvoltarea sporturilor electronice și devine partenerul principal al echipei Nexus Gaming, cea mai renumita organizație de sporturi electronice din Romania.…

- Chitaristul si compozitorul Adi Barar, fondator al trupei rock Cargo, a murit luni, la varsta de 61 de ani, potrivit unui anunt facut pe pagina de Facebook a grupului timisorean. „Asa intens cum a trait toata viata pe scena, alaturi de public, inconjurat de gandurile voastre bune, asa a luptat…

- Legendarul muzician Johnny Pacheco, considerat unul dintre parintii muzicii salsa, a murit luni la New York, la varsta de 85 de ani, a anuntat familia sa, relateaza AFP. Muzician, compozitor si producator, Johnny Pacheco, nascut in 1935 in Republica Dominicana, a fondat casa de discuri Fania Records…

- Legendarul muzician Johnny Pacheco, considerat unul dintre parintii muzicii salsa, a murit luni la New York, la varsta de 85 de ani, a anuntat familia sa, relateaza AFP. Muzician, compozitor si producator, Johnny Pacheco, nascut in 1935 in Republica Dominicana, a fondat casa de discuri Fania Records…

- Istoricul si criticul de arta Ruxandra Garofeanu, care s-a aflat in slujba artelor plastice romanesti timp de peste cinci decenii, a murit in noaptea de duminica spre luni, anunta Art Safari Bucharest, intr-o postare pe Facebook. "Lumea artei este astazi indurerata de o pierdere grea.…

- Rapperul american de origine britanica MF Doom a murit la varsta de 49 de ani, a anuntat familia sa pe retelele de socializare. Citește și: Dana Budeanu a ales Fatalaul Anului 2020 Pe numele real Daniel Dumile, rapperul era cunoscut pentru stilul aparte de interpretare si pentru faptul…