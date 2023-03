Parintele Iulian Prodromitul a trecut in veșnicie. Cunoscutul duhovnic era din Botoșani Astazi, 10 martie 2023, Parintele Iulian Prodromitul a trecut la Domnul Era originar din localitatea Poiana Voronei, județul Botoșani Inmormantarea va avea loc maine dupa Sfanta Liturghie. Unul dintre cei mai mari duhovnici athoniți contemporani, Parintele Iulian Prodromitul (n. 8 ianuarie 1926) s-a stins din viața astazi la varsta de 97 de ani. Bunul […] Citește Parintele Iulian Prodromitul a trecut in veșnicie. Cunoscutul duhovnic era din Botoșani in Botosani24.ro .