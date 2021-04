Stiri pe aceeasi tema

- „Omul cu adevarat liber este omul Crucii”, a subliniat Mitropolitul Teofan duminica la Manastirea Știubieni din Botoșani, scrie Basilica.ro. „Acei oameni, acei creștini, care se leapada de ei inșiși, adica de voința lor, de mandriile lor, toți aceștia sunt cei care au o viața de Cruce, poarta…

- Continua dialogul Basilica.ro cu fostul fotoreporter Gerard Gascuel, in prezent ieromonah la un schit din Munții Cevennes, Franța. Parintele spune cum și-a schimbat perspectiva asupra fotografiei, ce inseamna arta fotografica și cum se impaca aceasta pasiune cu viața monahala, scrie Basilica.ro.…

- Preasfintitul Parinte Varlaam Ploiesteanul a indicat duminica la Catedrala Patriarhala una din sursele salutului crestin „Doamne ajuta!”, informeaza Basilica.ro. In predica sa, Episcopul vicar patriarhal a scos in evidenta ca aceste cuvinte, „Doamne ajuta”, reprezinta cea de a doua rugaciune…

- Stavrofora Daniela Nedelcu, stareta manastirii Vladimiresti, a trecut la cele vesnice in data de 1 februarie, la varsta de 91 de ani, informeaza Basilica.ro. „In pacea, liniștea rugaciunii și a responsabilitații pentru binele obștii manastirii, la varsta de 91 de ani se indreapta spre Dumnezeu…

- Preafericitul Parinte Patriarh Daniel a vorbit marți despre sensul profund al cuvintelor Dreptului Simeon devenite in prezent rugaciune, parte din slujba Vecerniei: „Acum libereaza (slobozește sau elibereaza) pe robul Tau Stapane, dupa cuvantul Tau, in pace! Ca vazura ochii mei mantuirea Ta,…

- In predica din Duminica a 29-a dupa Rusalii, Episcopul vicar patriarhal Ieronim Sinaitul a prezentat legatura dintre cei zece leprosi cu Sfantul si Dreptul Iov, mult rabdatorul, informeaza Basilica.ro. Preasfintitul Parinte Ieronim Sinaitul a facut trimitere la indemnul Sfantului Apostol Pavel,…

- Mitropolitul Laurențiu al Ardealului a ilustrat in predica de duminica, 10 ianuarie 2021, modul in care prezența lui Hristos este simțita in biserica la Liturghie sau atunci cand lecturam Sfintele Evanghelii, informeaza Basilica.ro. Citește și: IPS Teodosie S-A SUCIT privind vaccinarea anticoronavirus:…

- In Duminica dupa Botezul Domnului, Episcopul Ignatie a vorbit despre efectele pocaintei in viata crestinului, dar si ce presupune acest mod de viata, potrivit basilica.ro. „Asumarea pocainței inseamna schimbarea minții noastre, schimbarea direcției, a drumului ratacit, catre Imparația lui…