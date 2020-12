Stiri pe aceeasi tema

- Probabil mulți se regasesc in acest video postat de Sebastian Stan pe Instagram. Fanii actorului in varsta de 38 de ani și-au putut face o idee despre cum a aratat perioada carantinei acasa la el. Starul din „Avengers” și-a spalat mainile cu insistența, a dezinfectat mai mereu suprafețele din casa,…

- MASURA…Trimisi dupa gratii dupa ce, la o betie, au omorat un consatean, fratii Zaharia de la Posta Elan vin in fata judecatorilor si cer indurare. Au sperat intr-o masura mai usoara privativa de libertate, dar magsitratii Tribunalului Vaslui au fost de neiduplecat si au prelungit arestul preventiv.…

- PROGRAM… Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a prezentat ieri, in cadrul evenimentului de lansare a Programului de Guvernare a Partidului National Liberal, obiectivele in domeniul sanatatii pentru urmatorul mandat parlamentar. Potrivit acestuia, prioritatea va ramane, in continuare, depasirea crizei sanitare…

- CERERE… Arestati, dupa ce au fost acuzati de tentativa de omor, Mihai si Stefan Craciun, din Docani, judetul Vaslui, cer acum magistratilor o masura mai usoara privativa de libertate. Instanta a luat act de cererea celor doi frati, dar au respins-o, ca nefondata. Fratii Craciun au ajuns in arest la…

- PARANGHELIE DE BUCURIE… Ecourile dupa incheierea scrutinului din 27 septembrie inca nu s-au stins cu totul! Iata, de pilda, la Puiesti, primarul ALDE nou ales in functie, Cezar Ticu, a tras un chef de pomina, de fericire ca s-a vazut ajuns primar la varsta de 48 ani. A strans laolalta in curtea unei…

- CERERE…Trimisi in arest preventiv pentru omor, dupa ce si-au ucis cu sange rece unchiul, gemenii din satul Idrici, comuna Rosiesti, viseaza sa fie liberi. Judecatorii vasluieni au luat act de cererea celor doi, dar au respins-o, ca nefondata. Pe fondul unor conflicte mai vechi, doi frati gemeni de 29…

- SCHIMBARE…Osestiul este o comuna care merita mai mult. 12 ani aceasta a stat sub semnul incertitudinii, unde cei doi prieteni, Lefter si Alexandroaie, au facut mai multe fapte de coruptie decat un judet intreg. Amandoi au ajuns pe mana judecatorilor si, crezandu-se mai presus de lege, si-au dat puterea…

- ECOU… Satele si orasele Vasluiului dau in clocot, caci campania electorala ii fierbe pe multi! Cu masca sau fara masca, alaiurile de impartitori de pliante strabat orasele si satele, in cautarea votantilor. In frunte merg mereu candidatii, care par sa stie exact ce au de facut. Striga de departe catre…