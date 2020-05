Stiri pe aceeasi tema

- Parlamentul Serbiei va valida miercuri ridicarea starii de urgenta impuse din cauza epidemiei de COVID-19, a declarat duminica presedintele Aleksandar Vucic, explicand ca rata de infectare in randul populatiei s-a redus suficient, transmit DPA si Reuters. 'Conditiile au fost intrunite (...) Joi…

- Patriarhul Daniel a vorbit, la Catedrala Patriarhala, dupa citirea Sfintei Evanghelii, despre ce se intampla cu preoții in aceasta perioada in care Romania este afectata de epidemia de coronavirus. "In aceasta vreme de epidemie, cea dintai intristare a bisericii este ca preoții se roaga, in…

- Presedintele Societatii Romane de Microbiologie, Alexandru Rafila, a facut o estimare, legata de data la care oamenii vor putea iesi din casa: „Eu cred ca dupa data de 15 mai”. „Atentie, nu distantarea sociala sa nu mai fie necesara, o reducere a masurilor legate de distantarea sociala, dar multe din…

- Certificatul de situatie de urgenta emis de Ministerul Economiei va fi necesar companiilor incepand din luna aprilie 2020, deoarece starea de urgenta a fost decretata in luna martie, a transmis, joi, ministrul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri, Virgil Popescu, intr-o postare online, potrivit…

- PMP va vota in Parlament actul asumat de presedintele Klaus Iohannis pentru ca reprezinta o revenire in fagasul constitutional si pentru ca mareste spectrul parghiilor pe care statul poate sa le foloseasca in vederea rezolvarii crizelor sanitara, economica si sociala, anunța, luni, Eugen Tomac, anunța…

- Presedintele Klaus Iohannis va sustine o declaratie de presa la Palatul Cotroceni, incepand cu ora 15.00, in care va anunta ce masuri concrete prevede starea de urgenta, care va intra in vigoare pentru urmatoarele 30 de zile pe fondul epidemiei de coronavirus.

- Vicepremierul Raluca Turcan spune ca intrarea Romaniei in stare de urgența nu va avea ca efect raționalizarea alimentelor.„Suntem in mijlocul unei avalanșe de fake-news și este de datoria noastra sa demontam toate dezinformarile și sa ne calmam parinții și bunicii. Cateva lamuriri necesare despre starea…

- Pe 13 Martie 2020, s-a stins din viața draga noastra mama și bunica, MARIA MIERLEA. O vom iubi mereu și va ramane veșnic in sufletele și inimile noastre. Priveghiul are loc astazi, Sambata 14 Martie 2020, incepand cu ora 16:00, la capela Bisericii Sfinții Trei Ierarhi și Sfantul Apostol Bartolomeu,…