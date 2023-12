Părintele care deține ordin de protecţie poate călători în străinătate cu minorul fără declaraţie notarială de la partenerul agresor: Propunere legislativă Parintele care deține ordin de protectie poate calatori in strainatate cu minorul fara declaratie notariala de la partenerul agresor: Propunere legislativa Parintele care deține ordin de protectie poate calatori in strainatate cu minorul fara declaratie notariala de la partenerul agresor: Propunere legislativa Parinții care detine ordin de protectie vor putea calatori in strainatate, insotiti de copilul minor, fara a fi nevoiți sa obtina de la partenerul agresor declaratia notariala, potrivit unei propuneri legislative a USR. Conform […] Parintele care deține ordin de protectie poate calatori… Citeste articolul mai departe pe ziarulunirea.ro…

- Parintele care detine ordin de protectie va putea calatori in strainatate, insotit de copilul minor, fara a fi nevoit sa obtina de la partenerul agresor declaratia notariala, potrivit unei propuneri legislative a USR.

