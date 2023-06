Părintele Calistrat – Vorbirea de rău (Video) Vorbirea de rau sau osandirea este o patima infricoșatoare. Celui care vrea sa-ți vorbeasca despre alții sa-i spui: Vorbirea de rau sau osandirea este o patima infricoșatoare. Celui care vrea sa-ți vorbeasca despre alții sa-i spui: ,,Daca vrei sa lauzi pe cineva, imi voi deschide urechile. Insa daca vrei sa-l vorbești de rau, mi le […] The post Parintele Calistrat – Vorbirea de rau (Video) appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

