Parintele Calistrat – Rugaciunea curata (Video)

- Fiecare rugaciune adevarata este o lupta cu moartea si o negare a mortii. Fiecare rugaciune adevarata este o lupta pentru viata si o recunoastere a vietii. Care este adevarata rugaciune? Este cea care te face mai tare decat moartea, prin care invingi frica si groaza mortii. Daca te ridici de la rugaciune…

- Rugaciunea neincetata a unei taranci La parintele Paisie Olaru venise o femeie sa se spovedeasca. Ea l-a intrebat: „Parinte, cum o fi cu mantuirea mea? Eu nu stiu multe rugaciuni pe de rost, pentru ca nu am fost data la scoala si nu stiu sa citesc”. Parintele a intrebat-o: „Si nu te rogi?”, la care…

- „Veti auzi de razboaie si vesti de razboaie: vedeti sa nu va inspaimantati, caci toate aceste lucruri trebuie sa se intample. Dar sfarsitul tot nu va fi atunci.” (Matei 24:6) Vor fi conflicte politice interstatale si probleme sociale – „Un neam se va scula impotriva altui neam, si o imparatie impotriva…

- Panica! De aici se vede ca nu suntem pregatiți duhovnicește. Ucenici de ai mei, buni, pe care ii știu de o viața, iși fac planuri sa fuga din țara numai sa nu stea in Romania ca vine razboiul. Fraților, nu conteaza unde te prinde moartea, conteaza cum te gasește moartea. Mai devreme sau mai tarziu […]…

- Parinte, ce parere aveți despre conflictul Ucraina – Rusia? Și daca dumneavoastra credeți ca ar putea incepe al treilea razboi mondial, așa cum vorbesc și sfinții parinți? Toate razboaiele mondiale sunt orgolii ale marilor puteri care calaresc țarile mici și necajite. Din aceste razboaie intotdeauna…

- Sa ne gandim un singur lucru. Cat costa o operație de vedere? Dar un cristalin? Dar un transplant de retina sau un nerv optic? Si noi care avem gratis vederea, de cate ori am mulțumit lui Dumnezeu de asemenea dar? “Recunostinta crestinului este un lucru atat de mare, incat, impreuna cu dragostea,…

- „Parerea de rau și smerenia completeaza fapta pe care nu ai facut-o” ‒ Parintele Cleopa Ilie Sa nu spunem niciodata ca am pus inceput bun. Noi nici nu stim cum arata acel om care a pus inceput bun. Noi sa ne rugam: Doamne, ajuta-mi ca sa pun inceput bun! Zicea Parintele Cleopa: „Cel mai de […] The post…

- “Ce fel de proroc trebuie sa va vina voua ca sa va trezeasca la adevar?” Ca și cum ar veni astazi cineva și ne-ar spune noua: – Rugati-va și credeți in Dumnezeu ca sa putem depași necazul! – Rugati-va și credeți in Dumnezeu ca sa putem birui raul! – Rugati-va și credeți in Dumnezeu […] The post Parintele…