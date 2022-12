Parintele Calistrat, preotul hulit de multe persoane dupa a lovit o femeie, a rabufnit, intr-o emisiune TV, impotriva videochatului. Potrivit duhovnicului, videochatul nu este o meserie, ci o forma de vatamare sufleteasca și trupeasca. In acest fel, trupul, templul Duhului Sfant, este batjocorit. Parintele Calistrat condamna femeile care fac videochat „Trupul este templul Duhului Sfant, […] The post Parintele Calistrat, reacție acida la adresa femeilor care fac videochat first appeared on Ziarul National .