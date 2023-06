Părintele Calistrat: RĂZBOIUL NEVĂZUT CUM ISPITESC PRIN RAZBOIUL NEVAZUT DIAVOLII PE ASCEȚI ȘI PUSNICI. Spune povestirea noastra, ca un preot oarecare, fiind inainte-vazator, a mers ca sa-și savarșeasca slujba și a vazut, langa chilia unui frate ascet o mulțime de draci facand zarva și galceava. Unii se prefaceau in chip de femei și vorbeau necuviințe, iar alții, […] The post Parintele Calistrat: RAZBOIUL NEVAZUT appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Sa va spun o pilda despre ploaie! Caci noi mai avem glume la adresa bisericii si a lui Dumnezeu. Se spune ca in loc sa irigam stam si plimbam icoanele pe campuri sau facem procesiuni si ne rugam sa ploua! Este adevarat si asta.. Cand cade apa peste noi si pamantul este untos de-l […] The post Parintele…

- Lumina este TATAL, Lumina este Fiul, Lumina este Duhul Sfant.. Nu putem patrunde in Lumina cea pururea fiitoare a Sfintei Treimi cu intunericul minții, inimii și necredinței noastre. Doamne lumineaza intunericul inimii și minții noastre, sa te putem cunoaște mai bine și primi cu sufletul. The post…

- Mercenarii Wagner conduși de Evgheni Prigojin au luat prizonier un comandant al armatei ruse regulate și au publicat o inregistrare video cu interogarea acestuia dupa ce locotent-colonelul rus pare sa fi fost agresat fizic. Inregistrarea video publicata de mercenarii Wagner a fost tradusa și redistribuita…

- „De 2000 de ani, Biserica serbeaza Invierea. Pana anul acesta, Paștele a fost calculat tot timpul dupa ce au stabilit Sfinții Parinți la Sinodul de la Niceea, unde s-a spus foarte clar ca prima duminica dupa prima luna plina dupa echinocțiul de primavara se sarbatorește Paștele. Intai trebuie sa fie…

- Statele UE au inceput sa injecteze gaze naturale in depozite, pentru a pregati urmatorul sezon rece, dupa trecerea cu bine a iernii 2022-2023, in contextul in care sunt șanse foarte reduse ca razboiul din Ucraina sa se incheie rapid și ca relațiile Europei cu Rusia sa revina la un stadiu de cooperare.…

- Peste 550 de obiecte de patrimoniu din Ucraina au fost distruse sau deteriorate ca urmare a agresiunii rusesti, transmite Ukrinform. „Peste 550 de monumente si obiecte ale patrimoniului cultural au fost distruse sau deteriorate de catre ocupanti. Razboiul continua, asa ca inregistram noi distrugeri…

- Ghenadi Gudkov, fost ofițer in KGB-ul sovietic și opozant politic al regimului Putin, a afirmat, intr-un interviu pentru presa franceza, ca razboiul Rusiei impotriva Ucrainei nu se va sfarși odata cu o eventuala infrangere militara. ”Razboiul nu se va termina prin victoria militara a Ucrainei. Razboiul…

- In Biserica Ortodoxa se savarșește astazi, 17 martie, Denia „Canonului celui Mare”. In cadrul Sfintei Slujbe se va citi și viața Cuvioasei Maria Egipteanca care a trait in a doua jumatate a secolului al IV-lea și inceputul secolului al V-lea și a trecut la Domnul in anul 431. Viața acestei cuvioase…