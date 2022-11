Stiri pe aceeasi tema

- Parintele Calistrat Chifan a oferit prima declarația oficiala, de la izbucnirea scandalului in care preotul este acuzat ca a lovit o femeie in curtea manastirii Vladiceni, din județul Iași.

- Au aparut primele victime ale sezonului de iarna: O femeie a decedat din cauza frigului și un barbat a ajuns la spital cu hipotermie Au aparut primele victime ale sezonului de iarna: O femeie a decedat din cauza frigului și un barbat a ajuns la spital cu hipotermie O femeie din comuna Mogoșești, din…

- Mii de romani au semnat in cateva zile o petiție online, pentru susținerea preotului Calistrat Chifan, de la manastirea Vladiceni, din județul Iași, dupa scandalul in care acesta a fost implicat.

- Preotul Calistrat Chifan din Iași a dat primele decalrații dupa ce au fost facute publice imaginile in care lovește o femeie chiar in curtea bisericii. Printele a explicat versiunea lui cu privire la ce s-a intamplat miercuri seara, dupa slujba, și a lasat clar ca pentru el nu a fost „mare problema”.

- Un nou scandal zguduie Biserica Ortodoxa Romana. Dupa cazul Visarion Alexa, parintele Calistrat Chifan o alta figura preoțeasca extrem de cunoscuta este cercetat de oamenii legii dupa ce imaginile in care lovea o femeie, chiar in curtea bisericii, au devenit virale. In urma cu ceva vreme, preotul a…

- VIDEO: Parintele Calistrat, celebru in mediul online, LOVEȘTE o femeie in fața bisericii. Plangere la poliție Preotul Calistrat Chifan, de la Manastirea Vladiceni din județul Iași, celebru in mediul online pentru sfaturile de viața pe care le imparte pe internet, a fost inregistrat in timp ce lovea…

- Preotul Calistrat de la manastirea Vladiceni din Iași, a fost filmat in timp ce lovea o femeie in curtea bisericii, informeaza Hotnews. In imaginile publicate de Libertatea și Digi 24 se vede cum femeia este lovita cu palma violent de preot și cade. Polițiștii au fost sesizați de o femeie, care…

- Preotul Calistrat Chifan, de la Manastirea Vladiceni din județul Iași, celebru pentru sfaturile de viața pe care le ofera in mediul online, a fost inregistrat in timp ce lovea o femeie, in curtea bisericii, dupa slujba. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…