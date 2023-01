Stiri pe aceeasi tema

- Ce este legamantul inaintea Domnului? Legamantul este fagaduinta pe care cineva o da lui Dumnezeu din recunostinta sau pentru un pacat. Cand face legamant inaintea lui Dumnezeu, fie pentru sine, fie pentru altul, fie pentru vreun pacat, fie din recunostinta, omul trebuie sa se pazeasca a nu intrece…

- Bradul – simbol pentru Pomul Vieții, daruit noua din nou prin Nașterea Mantuitorului Hristos; iar decorarea sa cu lumanari aprinse este un simbol pentru lumina duhovniceasca, ce lumineaza pe oameni cu venirea lui Hristos, pe cand agațarea de fructe, dulciuri, este un simbol al nețarmuritei imparații…

- Parintele Dumitru Staniloae afirma ca iadul este caderea din sobornicitate si exilul in extrema opusa sobornicitatii care e viata de singuratate. „Chinurile nu vor consta atat intr-o singuratate simpla, cat intr-o singuratate impusa de o vecinatate chinuitoare. E o singuratate pe care ti-o aperi de…

- Prelungirea razboiului dus impotriva Ucrainei și creșterea inevitabila a numarului de victime aduce perspectiva unei infrangeri militare pentru Rusia, ceea ce va avea consecințe fatale pentru sistemul de putere de la Kremlin. O serie de analize facute de observatori cu surse in cercurile de putere arata…

- Un procuror din Oradea a cerut Secției de procurori a CSM, in ședința din 15 noiembrie, prelungirea activitații la Parchetul de pe langa Curtea de Apel Oradea și dupa varsta de 65 de ani. Solicitarea de acordare a avizului anual pentru menținerea in funcție a fost aprobata. Paunel Galoș avea aviz de…

- Dezideriu Iata-ne ajunși la ultima eclipsa totala de Luna de aici pana in 2025, o Luna Plina in constelația Taurului. Și daca in mod normal puteam sa punctam la capitolele stabilitate, mancare, bani, valoare și alte asemenea teme profund spirituale, de data asta apare in peisaj și Uranus, patron al…

- Sfantul Cuvios Parinte Dimitrie cel Nou a trait pe vremea binecredincioșilor imparați romano-bulgari (secolele XII-XIV), intr-un sat mic numit Basarabov sau Basarabi, așezat pe apa Lomului. S-a nascut din parinți saraci, dar buni creștini dreptmaritori. Inca din copilarie, Sfantul nu s-a deprins la…

- Presedintele Joe Biden a declarat ca Rusia ar face o „greseala grava, grava” daca ar desfasura o arma nucleara tactica in Ucraina, acesta fiind cel mai recent avertisment adresat presedintelui Vladimir Putin impotriva escaladarii conflictului care dureaza de luni de zile, transmite CNN. Inalti oficiali…