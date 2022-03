Ce spunea Parintele Calistrat in anul 2015 la predica: „Duminica vindecarii slugii sutasului „ – https://www.youtube.com/watch?v=QHR1UBcPka0 Sa nu care cumva sa ne pasca bombe rusești si tancuri americane, sa mai vedem ce miros are praful de pușca, carnea uscata la soare, morti cu matele pe afara, cladiri daramate, copii morti, muribunzi, gropi comune, spitale […] The post Parintele Calistrat – (Predica din 2015 despre ce traim noi astazi) appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .