- PLANTA MAGICA…Se spune ca, prigonita de soldatii lui Iron, Maica Domnului a cerut ajutorul plantelor, iar prima care a acceptat sa o ascunda a fost salvia! Ca recunostinta, salviei i-a fost sortit sa devina floarea preferata a oamenilor si a capatat puterea de a vindeca toate bolile. In lumea plantelor…

- DARUL MAICII DOMNULUI… Recunosc, aștept de mult timp sa scriu povestea asta. Cred ca au trecut trei ani de cand am pornit spre Corni Albești sa filmez o emisiune despre Maica Domnului. Aveam o emisiune la televiziunea din Barlad, pe care o puteți gasi pe youtube, cu numele meu. Știu ca era o sarbatoare…

- Metamorfoza „sistemului urban” al Moldovei acestui interval este determinata de actori teritoriali, dar si extra-teritoriali, ce au influentat starea economica, politica si sociala a fostului stat, ce se regaseste segmentat in cea mai mare parte a intervalului in trei structuri meta-teritoriale (Imperiile…

- DAR DE MARE PRET …Nu stiu altii cum sunt, dar eu, cand aud vorbindu-se despre Maica Domnului, mi se transforma sufletul intr-un cer senin, iar pe chip imi infloresc florile carora le-a venit vremea sa infloreasca. Poate unora li se pare o poveste de adormit copiii, istoricul acestui braulet, facut chiar…

- EMOȚII… Astazi este marea sarbatoare a Catedralei Episcopale a Hușilor, ziua Sfinților Apostoli Petru și Pavel, ocrotitorii de veacuri ai lacașului care, pe drept cuvant, poate fi considerat inima Hușului. Curtea Episcopiei va primi, ca in fiecare zi de hram, mii de credincioși din tot intinsul județului.…

- PREGATIRI… Festivalul “Vasluiul Medieval” se va desfașura, anul acesta, in perioada 5-7 iulie, a anunțat, marți, conducerea Muzeului Județean Vaslui. Dupa succesul de anul trecut, Consiliul Județean Vaslui, Primaria municipiului Vaslui, Primaria Muntenii de Jos, impreuna cu Muzeul Județean Vaslui și-au…

- Meteorologii au emis noi alerte de canicula și furtuni. In nordul țarii vor fi ploi cu tunete și fulgere, in timp ce in sud va fi vreme caniculara. Incepand de la ora 10.00 au intrat in vigoare doua coduri de canicula, unul galben și unul portocaliu. In cea mai mare parte a Moldovei, nordul Olteniei…

- PE PODIUM… Echipa de fotbal a Școlii Gimnaziale “Sf. Andrei” Tacuta, coordonata de profesorul Mihai Alin, s-a clasat pe locul trei la Colinele Iașilor, una dintre cele mai puternice competiții de fotbal pe teren redus destinata elevilor de gimnaziu din zona Moldovei. In finala mica, la categoria U14,…