Parintele Calistrat – PILDA – LEUL ȘI AVVA GHERASIM Intr-o zi, pe cand mergea el pe țarmul sfantului rau Iordan, l-a intalnit un leu care mugea foarte tare, din pricina ca-l durea piciorul. Ii intrase un spin și de aceea i se umflase laba și era plina de puroi. Cand leul l-a vazut pe calugar a venit la el și i-a aratat piciorul ranit […]

