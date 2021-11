Parintele Calistrat – PILDĂ DESPRE POST- VIDEO Unii spun ca nu conteaza ce mancam, dar sa faci o fapta buna. Ca sa faci o fapta buna trebuie sa o traiești! Daca eu nu știu ce este foamea, nu am sa il cred pe cel flamand! Daca eu nu știu ce este setea, nu am sa-l cred pe cel insetat! Daca eu […] The post Parintele Calistrat – PILDA DESPRE POST- VIDEO appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

